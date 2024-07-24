شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: شكرا الشركة المتحدة والرئيس السيسي الذى حول الرمال إلى الجمهورية الجديدة ممثلة فى العلمين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ان مهرجان العلمين الجديدة يعبرعن الجمهورية الجديدة ، التى يتمثل شعارها فى التنمية والنماء ، وكما رأينا الرئيس السيسى عندما كرم بعثة دورة الألعاب الأفريقية قبل أيام، أكد وشدد على الأخلاق الرياضية .

وأضاف صبحى أن الرياضيين الأولمبين والبارالمبين يتعاملون معاملة واحدة، سواء فى الملابس الخاصة بباريس أوالتقاط الصورالتذكارية، أوغيرها من الأمور المتعلقة بالبطولات والأعداد للدورة البارالمبية والأولمبية ، دائما نفتخر بالعالم علمين، ولكن الجديد أن هناك طلاب من الجامعات سوف يتواجدون فى المهرجان، وكذلك السن الصغير من النشء ، وكذلك أصحاب الحرف اليدوية وغيرها من الفئات فالأمر جزء منه حفلات وأخر رحلات يوم واحد وأنشطة متعددة وسباقات سيارات والعاب ترفيهية وغيرها .

وأشار وزير الشباب والرياضة أنه سيتم إقامة دورى مراكز شباب مصر بالعلمين بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية المختلفة ، وتطرق إلى توجيهات رئيس الوزراء بوجود معدلات رقمية بما يتم تحقيقه ، بالإضافة إلى محاولة دمج رياضة الصحة برياضة البطولة ، مشيرا أن مصر أصبحت مركز دولى لاستضافة الأحداث العالمية الرياضية، كاس أمم أفريقيا، بطولة العالم لكرة اليد، وبالتالى تم تحويل رياضة البطولة وأنه لامجال لمصطلح الألعاب الشهيدة ، ونسعى لتجنب أى أخطاء أو أزمات، وتقليلها الفترة المقبلة.

واختتم موجها الشكر للشركة المتحدة الشريك الاستراتيجي دائما، وفكر شركة المتحدة التى ترغب فى إيصال الصورة للشعب المصرى

كما تقدم بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحويل الأرض الرملية إلى جمهورية جديدة كما ترونها الان وهى العلمين