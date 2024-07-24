شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مروان عطية أحدث عرسان النادى الأهلى بالبدلة والان مع تفاصيل الخبر

يضع مروان عطية لاعب الأهلى الرتوش النهائية على انطلاق حفل زفافه مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نخبة من مشاهير الكرة فى مصر.

وحرص مروان عطية على التجهيز قبل أنطلاق حفل الزفاف بالاحتفال مع زملائه ومتابعة أخر الاستعدادات برفقة منظمى الحفل.

كان منح السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى اللاعب راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع بسبب احتفاله بزفافه.

واحتفل مروان عطية قبل مواجهة الاهلى مع بيراميدز بالحنة فى مسقط رأسه بالبحيرة وسط أهله وأصدقاؤه في حين لم يحضر زملاؤه بالقلعة الحمراء لإنشغالهم بالاستعداد لمواجهة بيراميدز.

وشارك مروان عطية فى مباراة الاهلى وبيراميدز وظهر بشكل متميز ليحصل على راحة من التدريبات وفقاً لإتفاقه مع المدرب السويسري لإتمام حفل زفافه الذى تعرض موعده مع مواعيد مباريات الفريق بسبب تعديل جدول الدوري لأكثر من مرة.

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء بعد غدا الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.



مروان عطية بالبدلة



مروان عطية لاعب الأهلى



مروان عطية وأصحابه



مروان عطية



مروان عطية



اللاعب مروان عطية



النجم مروان مروان عطية