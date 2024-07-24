شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي 4 غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، جهود 4 من اللاعبين الأساسيين في صفوفه خلال مواجهة فريق الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل، وذلك بسبب الايقاف لحصولهم علي البطاقة الصفراء الثالثة أو الطرد المباشر.

ويغيب عن بيراميدز في مواجهة الزمالك كلا من المغربي محمد الشيبي لتلقيه البطاقة الحمراء المباشرة في مواجهة الأهلي الأخيرة، كما يغيب أحمد توفيق وفيستون ماييلي ومحمود مرعي للإنذار الثالث.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك على استاد القاهرة الدولي في الجولة المؤجلة من الاسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري والمقرر لها الجمعة المقبل.