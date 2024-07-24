شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة المنتخب الأولمبى بعد التعادل مع الدومينيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثالثة التي يخوض منافساتها المنتخب الأولمبى الوطني، برصيد 3 نقاط بفد فوزه الصعب على أوزباكستان، بينما يأتي منتخبي مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما بعد تعادلهما اليوم، ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة بدون نقاط بعد خسارته أمام الإسبان.

واكتفى منتخب مصر الأولمبى بالتعادل السلبي أمام منافسه الدومينيكان، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كل من إسبانيا وأوزباكستان.

خاض المنتخب الأولمبي المصري بقيادة مدربه البرازيلي ميكالي اللقاء بتشكيل مكون من: "حمزة علاء في حراسة المرمى و عمر فايد و أحمد عيد و حسام عبد المجيد و كريم الدبيس في الدفاع، و محمد شحاتة و محمد النني و أحمد عاطف قطة في الوسط، و أحمد زيزو وإبراهيم عادل و أسامة فيصل في الهجوم".

بينما خاض منتخب جمهورية الدومينيكان اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: خافيير فالديز، والدفاع: إدجار بوجول- خواو أوربايز- لويي دي لوكاس، والوسط: نويند لورينز- فرانشيسكو رييس- فابيان ميسينا- هاينز مورشيل- رافائيل نونيز، والهجوم: بيتر جونزاليس- أوسكار أورينا".