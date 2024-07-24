موعد مباراة المنتخب الأولمبى المقبلة فى أولمبياد باريس أمام أوزباكستان

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القاهرة - سامية سيد - يلاقى منتخب مصر الأولمبى نظيره أوزباكستان السبت المقبل في ثانى جولات دور المجموعات بعدما تعادل سلبيا اليوم أمام الدومينيكان، في المباراة التي جمعتهما على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كل من إسبانيا وأوزباكستان.

موعد مباراة المنتخب الأولمبى أمام أوزباكستان فى أولمبياد باريس

موعد مباراة المنتخب الأولمبى وأوزباكستان ستكون يوم السبت المقبل الموافق 27 يوليو 2024 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ترتيب مجموعة مصر فى الأولمبياد

يتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخبي مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة بدون نقاط.

خاض المنتخب الأولمبي المصري بقيادة مدربه البرازيلي ميكالي اللقاء بتشكيل مكون من: "حمزة علاء في حراسة المرمى و عمر فايد و أحمد عيد و حسام عبد المجيد و كريم الدبيس في الدفاع، و محمد شحاتة و محمد النني و أحمد عاطف قطة في الوسط، و أحمد زيزو وإبراهيم عادل و أسامة فيصل في الهجوم".

بينما خاض منتخب جمهورية الدومينيكان اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: خافيير فالديز، والدفاع: إدجار بوجول- خواو أوربايز- لويي دي لوكاس، والوسط: نويند لورينز- فرانشيسكو رييس- فابيان ميسينا- هاينز مورشيل- رافائيل نونيز، والهجوم: بيتر جونزاليس- أوسكار أورينا".