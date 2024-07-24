الامارات | أول تعليق من ميسي عقب الخسارة التاريخية للأرجنتين أمام المغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد الواقعة التاريخية التي حدثت في أولمبياد باريس 2024 بمباراة الأرجنتين والمغرب والتي انتهت بفوز المغرب بعد توقف دام أكثر من ساعة ونصف، خرج الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ليعلق على الواقعة التي شهدت خسارة منتخب بلاده الأولمبي أمام نظيره المغربي بهدف مقابل هدفين ضمن أولى مباريات المنتخبين بمسابقة كرة قدم في أولمبياد باريس 2024.

وعلق الأسطورة ميسي بكلمة واحدة حيث نشر عبر خاصية "استوري" على حسابه في موقع "إنستغرام" كلمة واحدة: قائلا "insolito"، وهي كلمة إسبانية تعني باللغة العربية "أمر لا يصدق"، مرفقا معها رمز تعبيري يوحي بالتعجب والاستغراب.

وشهدت المباراة الافتتاحية بين المنتخب المغربي والأرجنتيني أحداثا مثيرة وشغب جماهيري عقب إحراز الأرجنتين لهدف التعادل الثاني، أدى لتوقف المباراة التي أقيمت بمدينة سانت إتيان الفرنسية، وذلك وقبل أن يتأكد الحكم من صحة هدف الأرجنتين الثاني (2-2) في الدقيقة 15 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

واقتحم عددا من جمهور المغرب ملعب المباراة كما ألقيت العبوات والكؤوس، بعد الهدف الثاني مما اضطر الحكم الذي احتسب 15 دقيقة وقتا بدلا ضائعا، إلى مطالبة اللاعبين بالعودة الى غرف الملابس.

وأثير لغط حول نهاية المباراة من عدمه، وأشار موقع اللجنة الأولمبية الدولية إلى توقفها.

وبعد نحو ساعتين من التوقف، عاد لاعبو المنتخبين إلى الملعب ليقرر الحكم بعد عودته لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" إلغاء هدف الأرجنتين الثاني بداعي وجود تسلل ويأمر باستكمال الدقائق الثلاث المتبقية من المباراة دون حضور جماهيري، حيث نجح المغرب في الحفاظ على تقدمه ليحقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين بنتيجة 2-1.