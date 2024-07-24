قرار لويس كاسترو يحسم مصير نجم النصر

ياسر رشاد - القاهرة - أبدت عدة أندية سعودية رغبتها في الحصول على خدمات النجم علي الحسن ظهير فريق النصر ضمن خطة دعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير الصدارة اليوم أن الفتح ونادٍ سعودي آخر يتفاوضان للتعاقد مع علي الحسن لاعب النصر، خلال الميركاتو الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن المدير الفني لويس كاسترو سيحسم موقفه النهائي من اللاعب في الأسابيع القليلة القادمة.

النصر يتعادل مع بورتيمونينسي في الشوط الأول

أنهى فريق النصر السعودي الشوط الأول متعادلا مع بورتيمونينسي البرتغالي بدون أهداف في المباراة الودية الجارية بينهما الآن ضمن معسكر العالمي الإعدادي في البرتغالي للموسم الجديد.

بدأ النصر المباراة بتشكل مكون من:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: نواف بوشل – علي لاجامي – عبدالله مادو – قشيش

الوسط: الحسن – الخيبري – بروزوفيتش

الهجوم: العليوة – ساديو ماني – محمد مران