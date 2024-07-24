طارق السيد: الزمالك يحتاج لمهاجم مميز ومروان حمدي يحتاج تأهيل نفسي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يحتاج لمهاجم مميز، ومروان حمدي من المهاجمين المميزين لكنه يحتاج للتعامل نفسيًا جيدًا، مشيرًا إلى أنه يجيد التحركات بشكل مميز داخل منطقة الجزاء، ولكن التعامل النفسي هو الأهم بالنسبة له، ولا أعلم كيف يفكر مجلس الإدارة في ملف الصفقات.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك في حاجة لضم مهاجم افريقي قوي، وفي حالة عدم التعاقد معه يجب التفكير في اعادة حسام أشرف، وجوزيه جوميز لديه قناعة كبيرة بقدرات المهاجم أحمد ياسر ريان، ويرغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، وبالطبع لو الأهلي عرض عليه العودة سيفكر في العودة لناديه".

وأضاف: "بالتأكيد، ملف حسم الصفقات يكون لمجلس الإدارة بالتشاور مع المدير الفني، خصوصًا أن المدرب قد يرحل في أي وقت، ومارسيل كولر كان لديه قناعة بـ الفرنسي أنتوني موديست، وفي النهاية مجلس إدارة الأهلي رفض الإبقاء عليه، بعد نهاية العقد في 30 يونيو، لأنهم وجدوا أن مصلحة النادي تقتضي رحيله وعدم الإبقاء عليه مجددًا".

وواصل: "أحمد نادر السيد حارس واعد وعودته مكسب للزمالك، ولابد من وجود حارس قوي أيضا مع محمد صبحي وأحمد نادر، لابد من التفكير جيدًا في ملف حراسة المرمى".

وزاد: "حسن أبوالمعاطي خامة جيدة، وحصل على بعض الوقت في مباراتين، وكان في فترة راحة لمدة عشرين يومًا ولم يكن جاهزًا فنيا وبدنيًا بالشكل الأفضل".