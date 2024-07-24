بولونيا الإيطالي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم محمد عبدالمنعم

كشف نادي بولونيا الإيطالي حقيقة ما تم تداوله عن دخوله في مفاوضات مع الاهلي من أجل التعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع الأحمر.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت اهتمام نادي بولونيا للحصول على خدمات محمد عبدالمنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشدد الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، أن بولونيا يسعى إلى تدعيم خط دفاعه وكان لاعب الاهلي محمد عبد المنعم البالغ من العمر 25 عامًا من الأسماء المرشحة.

وتسعى إدارة نادي بولونيا الإيطالي للتعاقد مع مدافع من أجل تعويض الرحيل المحتمل لمدافع الفريق، ريكاردو كالافيوري، إلى آرسنال هذا الموسم.

وأكدت مصادر داخل نادي بولونيا الإيطالي أن ما تم تداوله هو مجرد شائعات، والفريق غير مهتم بالتعاقد مع المدافع المصري محمد عبدالمنعم.

وكشفت عن وجود 3 مدافعين في قائمة المرشحين على طاولة نادي بولونيا لتعزيز مركز قلب الدفاع وهم، لوجان كوستا مدافع تولوز الفرنسي، جاكا بيجول مدافع أودينيزي الإيطالي، بالإضافة إلى جوسيب سوتالو مدافع أياكس الهولندي.