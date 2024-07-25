شكرا لقرائتكم خبر عن النقطة 84 تتوج الأهلي بطلا لدرع الدوري دون النظر لنتائج بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

18 نقطة في مشوار الأهلي ببطولة الدوري للموسم الحالي تفصله عن التتويج بالدرع رقم 44 في تاريخه بدون النظر إلى نتائج بيراميدز في مبارياته المتبقية من عمر المسابقة، حيث حال الفوز فى 6 مباريات من الـ8 مباريات المتبقية له سيكون قد توج باللقب بدون الانتظار لآخر جولتين في عمر الدوري.

ويتبقى للأهلي 8 مباريات في مسابقة الدوري، بينما يتبقى لبيراميدز 5 مباريات، ويتواجد بيراميدز في الصدارة برصيد 68 نقطة من لعب 29 مباراة، بينما يتبقى للأهلي 8 مباريات من لعب 26 مباراة، وحال فوز الأهلي في مبارياته المؤجلة سيتفوق على الفريق السماوي بفارق 7 نقاط، بعدما نجح في حسم الفوز بالمواجهتين المباشرتين مع بيراميدز.

وحال فوز بيراميدز في مبارياته الخمسة المتبقية سيصل للنقطة 83 في مشواره بالدوري وهي أقصى نقطة سيصل لها بعد نهاية الموسم الحالي، ولكن حال فوز الأهلي في كل مبارياته الثمانية المتبقية سيصل للنقطة 90 من عمر المسابقة، ووقتها سيكون حسم الدوري بفراق 7 نقاط عن الفريق السماوي.

وحال وصول الأهلي للنقطة 84 أي بعد تحقيق 6 انتصارات من مبارياته الثمانية المتبقية سيكون قد توج بالدرع رقم 44 بشكل رسمي، بدون الانتظار لتعثر الفريق السماوي في أي مباراة قادمة، وقد يتغير الموقف حال فقدان بيراميدز أية نقاط في المباريات المتبقية من عمر المسابقة المحلية.

الأهلي يتبقى له 8 مباريات في مسابقة الدوري مع المصري وسيراميكا والبنك الأهلي والمقاولون العرب وسموحة ود وإنبي ومودرن سبورت.

بيراميدز يتبقى له 5 مباريات في مسابقة الدوري مع الزمالك وفاركو وزد والداخلية وطلائع الجيش.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي قبل مباراة المصري المقر لها بعد غد ، الجمعة ، في الدوري ، للاستفسار منه عن موقف اللاعبين المصابين وتطورات البرنامج التأهيلي الذي يخضعون له في ظل معاناة الفريق الأحمر من 4 غيابات وهم علي معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي، وجميعهم يحتاجوا بعض الوقت قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستمر غياب علي معلول عن الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري في ظل حاجته لقرابة شهرين قبل التعافي من إصابته بقطع في وتر أكيلس، بينما لم يتحدد موقف عمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي من اللحاق ببعض المباريات المتبقية للفريق الأحمر، أو استمرار غياب الثلاثي حتى نهاية الموسم الجاري وعدم لحاقهم بأيا من المباريات المتبقية من عمر الدوري.

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.