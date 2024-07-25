أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 24 – 7 – 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الأربعاء 24 – 7 – 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الأهلى يرفع عرضه المالى لضم بن رمضان من فرينكفاورزي المجري.

الأهلى يرفع عرضه المالى لضم بن رمضان من فرينكفاورزي المجري

يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاورزي المجري، من أجل حسم التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي وتدعيم مركز الوسط لتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

كولر يحفز لاعبى الأهلى على مواصلة قطار الانتصارات وكسر رقم جوزيه القياسى

طالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه بعدم التوقف عن تحقيق الانتصارات في مسابقة الدوري في المباريات القادمة، من أجل تحقيق رقم قياسي جديد يضاف لسجله النصاع مع القلعة الحمراء، كما يضاف للجيل الحالي الذي حقق العديد من الإنجازات، من خلال تخطي الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات والمسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه بعدما حقق 17 انتصارا على التوالي في موسم 2004 / 2005.

شاهد .. تجهيزات مروان عطية لاعب الأهلى لحفل زفافه مساء اليوم..فيديو

يستعد مروان عطية لاعب فريق الاهلى لانطلاق حفل زفافه مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نخبة من مشاهير الكرة فى مصر.

تقرير: بولونيا الإيطالى مهتم بالتعاقد مع محمد عبد المنعم في الصيف الحالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام نادي بولونيا الإيطالي بالتعاقد مع النجم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النقطة 84 تتوج الأهلي بطلا لدرع الدوري دون النظر لنتائج بيراميدز

18 نقطة في مشوار الأهلي ببطولة الدوري للموسم الحالي تفصله عن التتويج بالدرع رقم 44 في تاريخه بدون النظر إلى نتائج بيراميدز في مبارياته المتبقية من عمر المسابقة، حيث حال الفوز فى 6 مباريات من الـ8 مباريات المتبقية له سيكون قد توج باللقب بدون الانتظار لآخر جولتين في عمر الدوري.