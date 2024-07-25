شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عماد حارس حرس الحدود يقترب من الانضمام لمودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

اقترب كريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود من الانتقال إلى مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع الفريق.

وساهم كريم عماد فى صعود فريق حرس الحدود إلى الدورى الممتاز الموسم المقبل عقب منافسة شرسه بدورى المحترفين الموسم الماضى.

ويعود فريق مودرن سبورت للتدريبات الجماعية الجمعة المقبل عقب الراحة السلبية التي منحها طلعت يوسف المدير الفني للاعبين لمدة 4 أيام لتجنب الإرهاق والاصابات للاعبين.

ويلاقى فريق مودرن سبورت نظيرة زد أف سى ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 من الشهر الجارى على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة 9 مساء.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 50 نقطة.