شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 24-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 24-7-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها ابتعاد المغربي اشرف بن شرقي عن دائرة اهتمامات مسئولى نادى الزمالك ضمن الصفقات المطلوب ضمها في الصيف وتدعيم صفوف الفريق بها استعدادا للموسم الجديد

غياب أوباما عن تدريبات الزمالك وانتظام دونجا قبل مواجهة بيراميدز

أدى يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدورى وتأهيل عمار ياسر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الأربعاء.

الزمالك يسلم لاعبى 2003 الاستغناء بعد صرف المستحقات المتأخرة

اتفق مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع لاعبى فريق 2003، ممن تم إلغاء المسابقة الخاصة بهم من جانب اتحاد الكرة، على استلام الاستغناءات خلال الأسبوع المقبل.

الزمالك يصدر بيانا موجها للأعضاء.. تعرف عليه

أصدر نادى الزمالك بيانا لأعضاء ومحبى النادى، يوضح فيه ما تم منذ أن تم انتخاب مجلس إدارة جديد للزمالك لمنع انتشار الشائعات بين أرجاء النادى.

الزمالك: جلسة لبيب واللاعبين تم تحديدها قبل أسبوع ولم يمتنع أحد عن التدريب

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة والتي تؤكد رفض اللاعبين خوض التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء بسبب أزمة المستحقات.

اقترب أحمد ياسر ريان لاعب فريق سيراميكا من الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدعيم خط الهجوم الأبيض خلال الميركاتو الصيفى.

ابتعد المغربي اشرف بن شرقي عن دائرة اهتمامات مسئولو نادى الزمالك ضمن الصفقات المطلوب ضمها في الصيف وتدعيم صفوف الفريق بها استعدادا للموسم الجديد.

ابتعد المغربي اشرف بن شرقي عن دائرة اهتمامات مسئولو نادى الزمالك ضمن الصفقات المطلوب ضمها في الصيف وتدعيم صفوف الفريق بها استعدادا للموسم الجديد