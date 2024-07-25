الامارات | الشامسي: العلاقة بين العين ورحــيمي أكبر من «توقيع العقود»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، أحمد الشامسي، الحديث عن استمرار اللاعب الدولي المغربي، سفيان رحيمي في صفوف «الزعيم» في الموسم الجديد، مشدداً على أن اللاعب مرتبط بعقد مع الفريق حتى 2025، مشدداً على أن ما بين نادي العين واللاعب سفيان أكبر من عقد أو ارتباطات رسمية على مستوى كرة القدم .

وقال في مقابلة مع إذاعة راديو مارس، المغربية عن مستقبل اللاعب المتوج بلقب دوري أبطال آسيا، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب وهداف البطولة، إن: سفيان مرتبط بعقد مع الفريق حتى العام المقبل، ولايزال لاعباً لنادي العين، وعلى علاقة جميلة مع النادي، الحديث عن رحيله سابق لأوانه، ما بين العين وسفيان أكبر من توقيع عقد جديد، فهناك لحظات جميلة للاعب مع الفريق، ونتمنى استمرارها .

وأشار مدير الفريق إلى أن نادي العين سيستفيد من مشاركة اللاعب سفيان رحيمي، رفقة المنتخب المغربي الأولمبي في أولمبياد باريس، مشدداً على أن المنتخب المغربي يمثل العرب، وقال: يشرفنا أن يكون سفيان رحيمي موجوداً في هذا المحفل العالمي الكبير .

وأعرب الشامسي عن سعادة الزعيم بالعلاقة التي تربطه بنادي الرجاء المغربي، وقال: لدينا شراكة دائمة مع فريق عربي كبير بقيمة الرجاء المغربي . مضيفاً: إعارة المهدي المبارك كانت ناجحة واستفاد منها الناديان معاً .

وحول المعسكر الحالي الذي يقيمه نادي العين في المغرب، أكد مدير الفريق: يعد من أفضل المعسكرات لنادي العين التي يقيمها في الصيف، والأجواء جميلة جداً، ومستوى البنية التحتية الرياضية في المغرب رائع جداً، ويلبي احتياجات الفريق في المرحلة التحضيرية للموسم المقبل .

وواصل: نحن موجودون في مجمع مركب محمد السادس، وهو واحد من أفضل المنشآت الرياضية على مستوى العالم، وتتوافر فيه كل احتياجات الفرق من ملاعب وصالات رياضية وفنادق، وصراحة نحن محظوظون بوجودنا في هذا الصرح العملاق الذي نفتخر بوجوده في دولة عربية .

واختتم مدير الفريق الأول لكرة القدم في «الزعيم» أحمد الشامسي تصريحاته بقوله: إن نادي العين يرتبط بعلاقة تاريخية قديمة، كانت بدايتها إقامة أول معسكر خارجي للفريق في المغرب في عام 1977، الذي شهد اختيار النادي للون البنفسجي الذي يشتهر به حالياً .

يذكر أن سفيان رحيمي ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية، بتلقيه عروضاً من العديد من الأندية، خصوصاً بعد المستوى اللافت الذي قدمه في الموسم الماضي مع العين، وإسهامه في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصل على لقبي هداف البطولة وأفضل لاعب، بينما انضم إلى قائمة منتخب المغرب الأول بقيادة المدرب وليد الركراكي، كما سيخوض مع المنتخب الأولمبي المغربي منافسات أولمبياد باريس 2024 .