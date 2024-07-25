الامارات | جابر: كرة القدم ليس لها قيمة من دون بطولات.. لذلك اعتزلت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اللاعب يوسف جابر أنه قرر اعتزال كرة القدم، عقب رحيله عن صفوف شباب الأهلي بنهاية الموسم المنصرم، مشيراً إلى أنه رفض الانتقال إلى فريق آخر، بسبب رغبته في المنافسة على البطولات فقط.

وقال جابر لـ«الإمارات اليوم»: «إنه الوقت المناسب الذي يجب أن أعتزل فيه كرة القدم، والقرار له أسباب عدة، أبرزها أنني أحب اللعب مع الأندية التي تنافس على البطولات، فبعد انتهاء عقدي مع شباب الأهلي، تلقيت أكثر من عرض للانضمام إلى أندية أقل في المستوى والطموح، ولكني رفضت، لأنني أرى أن كرة القدم من دون المنافسة على البطولات والفوز بها ليس لها قيمة».

وأضاف: «اللعب على المركز الأول حافز مهم لأي لاعب، ولقد اعتدت خلال مسيرتي مع شباب الأهلي أن الفريق يجب أن يدخل كل مباراة بهدف تحقيق الفوز فقط، لذلك كان سيصبح قراراً صعباً أن أنتقل إلى فريق آخر لا ينتهج الأسلوب نفسه».

وتابع: «أما الجانب الآخر الذي أسهم في اتخاذي قرار اعتزالي هو أنني أداوم في أبوظبي، وسيكون جهداً إضافياً بالنسبة لي الذهاب يومياً لخوض التدريبات والمباريات، في الوقت الذي لا يوجد فيه حافز كما ذكرت للمنافسة على البطولات».

وحول وجهته المقبلة وإذا كان سيعمل في مجال التدريب، قال: «لم أحدد حتى الآن وجهتي المقبلة، ولكن بالتأكيد لن أبتعد عن مجال كرة القدم».

أمّا بالنسبة إلى أبرز المحطات في مسيرته والمباريات والأهداف التي لا ينساها، قال: «أعتز بمسيرتي مع شباب الأهلي وبني ياس والمنتخب الوطني، وبشكل عام جميع البطولات التي حققتها لها مكانة كبيرة في قلبي ولا يمكن أن أنساها، ولكن لا شك أن الفوز بلقب الدوري مرتين هو الأفضل في مسيرتي، حيث حققت اللقب في موسمي 2008-2009 و2022-2023، أما بالنسبة إلى الأهداف فلا يختلف الأمر إذ إنني أعتز بجميع الأهداف التي أحرزتها، بينما لا أنسى إحرازي هدف الفوز على الجزيرة في الوقت بدل الضائع، كما أنني أحرزت هدفاً في مرمى الوصل كان هدف التعادل وحقق بعدها شباب الأهلي الفوز 2-1، في مباراة كانت مهمة في مشوار الفريق للتتويج بلقب الدوري».

وأشار اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً إلى أن الموسم المقبل سيشهد منافسة قوية على لقب الدوري، وقال: «الموسم الماضي شهد تطور العديد من الأندية، وزيادة عدد المتنافسين على اللقب، وأرى أن الموسم المقبل قد يكون من أقوى مواسم الدوري منذ تطبيق الاحتراف، حيث يوجد أندية كثيرة تستعد بشكل جيد مثل شباب الأهلي والوصل والنصر والعين والجزيرة والوحدة والشارقة، كما أن الأندية الأخرى أرى أنها أبرمت صفقات قوية مثل خورفكان، لذلك من الصعب توقع شكل المنافسة في الموسم الجديد».

وعن توقعاته لمشوار المنتخب الوطني في المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2026، قال: «القرعة أرى أنها صعبة، والتأهل إلى المونديال لن يكون سهلاً، وأعتقد أن تحقيق نتيجة جيدة في أول مباراتين مهم جداً، ويُعد مفتاح الحصول على ثقة تساعد الفريق على الصعود إلى كأس العالم، خصوصاً أن أول مباراتين أمام كل من إيران وقطر وهما من المرشحين للتأهل أيضاً إلى المونديال».

واختتم تصريحاته بالحديث عن متابعته لبطولتي كأس أمم أوروبا 2024 وكوبا أميركا 2024، وقال: «لقد كانت فترة جميلة شاهدنا خلالها عدداً كبيراً من المباريات القوية، إذ إنني كنت أشجع البرازيل في بطولة أميركا الجنوبية، ولكن الفريق غادر البطولة من ربع النهائي، أمّا (يورو 2024) لم يكن لدي فريق مفضل، وكنت أتابع وأشجع المنتخبات التي تقدم مستويات جيدة، وأرى أن إسبانيا تستحق التتويج باللقب بعدما قدمت كرة قدم جميلة في جميع المباريات».

وكان يوسف جابر قد نشر أول من أمس، رسالة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» أعلن فيها اعتزاله لعب كرة القدم، بعد مسيرة طويلة في الملاعب، ووجّه اللاعب الشكر من خلالها لكل من سانده في مسيرته الكروية، وكل مسؤول وإداري ولاعب ومدرب ومشجع كان داعماً له على مر السنوات، كما شكر شباب الأهلي وبني ياس، وأكد أنه كان لهما دور كبير في الوصول إلى الإنجازات التي حققها خلال مسيرته الرياضية، مؤكداً استمراره في دعم شباب كرة القدم الذين يسعون لتحقيق أحلامهم في اللعبة.

يوسف جابر:

. اعتدت خلال مسيرتي مع شباب الأهلي دخول كل مباراة بهدف الفوز فقط.

. لم أحدد حتى الآن وجهتي المقبلة، لكنني لن أبتعد عن مجال كرة القدم.

. أتوقع أن يكون دوري الموسم المقبل الأقوى منذ تطبيق الاحتراف.

. يوسف جابر لعب لبني ياس وشباب الأهلي والمنتخب الوطني.