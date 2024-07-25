الامارات | المنتخب المصري يُخذل جمهوره والدومينيكان يدخل التاريخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب المصري بقيادة نجم أرسنال السابق محمد النني نقطتين في بداية مشوراه بأولمبياد باريس 2024، عقب التعادل مع منتخب الدومينيكان في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بباريس بدون أهدافـ في المجموعة التي تضم منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزباكستان.

وسلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على هذه النتيجة، وأشارت إلى المباراة بعنوان: "جمهورية الدومينيكان توقع على تعادل للتاريخ".

وقالت الصحيفة أن التعادل أمام المنتخب المصري في أولمبياد باريس بمثابة كتابة التاريخ لجمهورية الدومينيكان وهي النتيجة التي بدت وكأنها انتصار لما تعنيه رياضة بلد ليس لديه سوى القليل من المعرفة بكرة القدم.

وأشارت إلى أن منتخب الدومينيكان لم يعاني من قلة الخبرة أو فقدان أعصاب تمثيل بلاده لأول مرة في منافسات كرة القدم في الألعاب الأولمبية وواجه المباراة بكل إصرار، مقتنعًا بأن النصر ليس مهمة مستحيلة.

وسلطت الصحيفة الضوء على أداء المنتخب المصري، المتفوق نظريًا، كان سيئًا في الدقائق الأولى من اللقاء، وربما تفاجأ ببداية منافسه الذي اختار الضغط العالي.