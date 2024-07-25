تعرف على غيابات الزمالك أمام بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - قبل مواجهة الجمعه

الأربعاء 24/يوليو/2024 - 11:54 م 7/24/2024 11:54:55 PM

يلتقى فى التاسعه مساء الجمعه المقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بيراميدز فى اللقاء المؤجل من الجوله ال١٨ لبطولة الدوري الممتاز المقرره باستاد القاهره الدولى.

يشهد الفريق الأبيض عدد من الغيابات تتمثل فى رباعى المنتخب الأوليمبي أحمد سيد زيزو ومحمد شحاته وزياد كمال وحسام عبد المجيد بالإضافة إلى الثنائي حمزه المثلوثي ومهاب ياسر لتراكم البطاقات الصفراء وإبراهيما نداي الممتنع عن حضور التدريبات بسبب مستحقاته المتأخره وسيف الجزيري للإصابة ومحمد عواد الذى ينتظر حسم تجديد عقده مع القلعه البيضاء وسيف جعفر لعدم الجاهزيه الفنيه بالإضافة إلى محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي المصابين.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد ٤٨ نقطه بعد الفوز الأخير على الداخليه بهدفين مقابل هدف بينما يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد ٦٨ نقطه بعد خسارتين متتاليتين أمام الأهلى.