ماسكيرانو: ما حدث في مباراتنا أمام المغرب فضيحة

ياسر رشاد - القاهرة - وصف خافيير ماسكيرانو المدير الفني لمنتخب الارجنتين الاوليمبي ما حدث في نهاية مباراة الارجنتين امام المغرب والتي انتهت بفوز المغرب بهدفين مقابل هدف بأنه فضيحة حقيقية لكرة القدم ولا يجب ان يمر مرور الكرام بلا حساب .

وكان منتخب الارجنتين قد نجح في ادراك التعادل امام منتخب المغرب بهدفين لكل منتخب في اولى مباريات الفريقين في العاب باريس الاوليمبية 2024 على ستاد جوفري جوشار بمدينة سانت اتيان الفرنسية في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق لاعبه كريستيان مادينا لتجتاح مجموعة من جماهير المغرب ارض الملعب وتقوم بعض الجماهير الاخرى برمي العاب نارية وزجاجات مياة داخل الملعب ويتوقف اللعب لاكثر من ساعتين ليعود الحكم بعدها ويقرر رفض احتساب هدف الارجنتين بداعي التسلل بعد الرجوع للفار في قرار هو احد غرائب كرة القدم عبر التاريخ .

وكان منتخب المغرب قد تقدم بهدفين عبر لاعبه سفيان رحيمي الاول قبل نهاية الشوط الاول مباشرة والثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء الا ان منتخب الارجنتين نجح في تضييق الفارق عبر لاعبه جوليانو سيميوني في الدقيقة 72 .

وعقب انتهاء المباراة التي استمرت اربعة ساعات من بداية انطلاقها قال خافيير ماسكيرانو المدير الفني لمنتخب الارجنتين الاوليمبي : ماحدث فضيحة كاملة ولا يليق ابدا ان يحدث في مسابقة لها اهميتها مثل الالعاب الاوليمبية .المباراة ليست في بطولة تقام بين الاحياء الشعبية انها مباراة في الالعاب الاوليمبية لقد اعلنت الصفحة الرسمية ان نتيجة المباراة هي التعادل بهدفين لكل منتخب لنفاجىء بحكم المباراة يرفض احتساب هدفنا الثاني و تنتهي المباراة بفوز المغرب .

وتحدث ماسكيرانو عن أقتحام الجماهير المغربية لارض الملعب قائلا : الشوط الثاني توقف سبعة مرات لدخول الجماهير الى ارض الملعب . هل يصدق احد ما يحدث سبعة مرات . بعد المرة الثانية كان لابد من اتخاذ قرار واضح لكن شيئا لم يحدث .

واضاف ماسكيرانو : لننسى ما حدث ونركز على النقاط الست التي نحتاج الحصول عليها في مباراتينا القادمتين امام العراق واوكرانيا ولابد ان نركز على الايجابيات التي حدثت اليوم ومنها تحسن الاداء في الشوط الثاني وتسجيلنا لهدفين رغم قوة الدفاع المغربي .