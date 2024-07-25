ماكس فيرستابين يواجه عقوبة بسب تغيير محرك السيارة قبل جائزة بلجيكا الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - سيكون على بطل العالم في سباقات الفورميلا وان وسائق ريد بول ماكس فيرستابين مواجهة عقوبة تأخير مركز انطلاقه لعشرة مراكز في سباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورميلا والذي سيقام الاسبوع المقبل بسبب قيام فريق ريد بول بتغيير محرك سيارة ماكس فيرستابين خلال الموسم الحالي .

وكان ماكس فيرستابين قد قام بتغيير محرك سيارته خلال جائزة برشلونة الكبرى للمرة الرابعة وهو العدد الاقصى الذي يمكن لاي سائق تغيير محرك سيارته خلال الموسم والا يتعرض بعدها لعقوبة تأخير مركز الانطلاق في احد السباقات التي يختارها فريقه .

فريق ريد بول اختار سباق جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا والذي سيقام يوم الاحد المقبل نظرا لسهولة حلبة سبا نوعا ما عن باقي حلبات سباقات الفورميلا حيث يمكن القيام فيها بعمليات تخطي بين السائقين بشكل اسهل و يمكن الفوز بالسباق حتى لو بدأ السائق من مركز متأخر وهو ما حدث لماكس فيرستابين نفسه حيث بدأ سباق جائزة بلجيكا الكبرى عام 2022 من المركز الرابع عشر وفاز بالسباق في نهاية الامر ونفس الموقف تعرض له فيرستابين في الموسم الماضي حيث بدأ السباق من المركز السادس بسبب عقوبة تغيير المحرك ايضا ونجح في الفوز بالسباق .

ورغم اختيار حلبة سبا لسهولتها ان الامر بالنسبة للمنافسين لن يكون سهلا في ظل تفوق فريقي مكلارين ومرسيدس في السباقات الاخيرة وتراجع سيارة ريد بول بعض الشىء حتى ان السباق الاخير في المجر نجح سائقي فريق مكلارين أوسكار بياستري ولاندو نوريس في الفوز بالمركز الاول والثاني دون منافسة حقيقية .