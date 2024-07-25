أحمد سمير فرج: الدوري "خلص" لصالح الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق أن النادي الأهلي حسم لقب الدوري بشكل كبير بعد الفوز الذي حققه على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي بهدف دون رد.

وقال أحمد سمير في تصريحاته خلال برنامج الماتش مع هاني حتحوت أن الأهلي نجح في الفوز على بيراميدز مباراتين متتاليتين نظرًا لامتلاكه لاعبين أصحاب قدرات عالية.

وأشاد أحمد سمير بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعب وسام أبو علي مؤكدًا أنه مهاجم مميز وأفاد الأهلي كثيرًا في الفترة الأخيرة.

وانتقد أحمد سمير غياب كهربا عن اللعب في مركزه الأساسي مع الأهلي وحصر دوره في المهاجم الصريح فقط، مطالبا بمنحه فرصة اللاعب كجناح لتقديم مستواه الطبيعي مثلما فعل في الدوري السعودي مع الاتحاد.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين فقط عن فريق الأهلي الذي يحتل المركز الثاني ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة.