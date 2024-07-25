النصر يخسر أمام بورتيمونينسي بهدف نظيف وديًا

ياسر رشاد - القاهرة - خسر فريق النصر السعودي أمام بورتيمونينسي البرتغالي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم ضمن معسكر العالمي الإعدادي في البرتغالي للموسم الجديد.

بدأ النصر المباراة بتشكل مكون من:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: نواف بوشل – علي لاجامي – عبدالله مادو – قشيش

الوسط: الحسن – الخيبري – بروزوفيتش

الهجوم: العليوة – ساديو ماني – محمد مران

قدم فريق النصر مستوى متواضع خلال اللقاء رغم مشاركة أكثر من لاعب مميز بالفريق أبرزهم ساديو ماني و تاليسكا.

وصلت عدد تسديدات فريق النصر خلال المباراة ( 3 ) تسديدات فقط على مرمى الخصم، مقابل ( 10 ) تسديدات للفريق البرتغالي على مرمى النصر.