منتخب فرنسا يبدأ مشواره الاوليمبي بفوز كبير على الولايات المتحدة الامريكية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب فرنسا الاوليمبي لكرة القدم في افتتاح مشواره في دورة الالعاب الاوليمبية في باريس 2024 بفوز كبير على منتخب الولايات المتحدة الامريكية بثلاثة اهداف مقابل لاشىء بتوقيع نجمي الهجوم الكسندر لاكازيت و مايكل اوليسي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيلدوروم بمدينة مارسيليا .

أنتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بين المنتخبين لكن في الشوط الثاني نجح المنتخب الفرنسي في السيطرة وافتتح النتيجة عن طريق الكسندر لاكازيت في الدقيقة 61 ثم اضاف نجم كريستال بالاس الانجليزي مايكل اوليسي الهدف الثاني في الدقيقة 69 واضاف لوك بادي الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بخمس دقائق .

النتيجة وضعت منتخب فرنسا في صدارة المجموعة الاولي متقدما على منتخب نيوزيلندا بفارق الاهداف بعد فوز منتخب نيوزيلندا على منتخب غينيا بهدفين لهدف في اولى مباريات المجموعة الاولى .