شبانة يوجه رسالة لـ الأهلي بعد استعجال قرارات الانضباط في أحداث مباراة بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي استعجل لجان المسابقات والانضباط في اتحاد الكرة المصري من أجل معرفة نتائج شكواه ضد لاعبي بيراميدز، مبديا استغرابه الشديد من قيام المحترفين الأفارقة في صفوف بيراميدز بنشر صور عبر حساباتهم عبر انستجرام للإساءة للتحكيم وللنادي الأهلي.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "فوجئت بنشر فيستون مايلي وبلاتي توريه وفخري لاكاي بعض الصور للإساءة للتحكيم وللأهلي، من أجل أن يقوم بعض المواقع الخارجية بنشر تلك الأخبار، وإظهار أن هناك مجاملات ضد النادي الأهلي".

وأضاف: "يعتقد بيراميدز بمثل هذه التصرفات أنه سيظهر النادي الأهلي بأنه لم يكن يستحق الفوز، بعيدًا عن المباراة التي شهدت تفوقًا كبيرًا للأهلي".

وأكمل: "النادي الأهلي ينتظر نتائج التحقيقات واعلان لجنة الانضباط للقرارات، ولكن أقول لمسئولي النادي الأهلي أنه لن يكون هناك قرارات سريعة لأن هذه الأمور ليست من صفات اتحاد الكرة الحالي، وهناك قضايا كثيرة لازالت منظورة ولم يتم اتخاذ قرار فيها، واتحاد الكرة لم ينتفض حتى الآن لبيان بيراميدز الذي اهان المجلس بالكامل".