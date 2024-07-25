الاتحاد السعودي يعلن عن تعاقده مع موسى ديابي

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقده مع النجم الفرنسي موسى ديابي لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي بشكل رسمي.

وانضم موسى ديابي إلى صفوف الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقد يمتد حتى 5 سنوات.

وكان ديابي قد انتقل إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة انتقالات الصيف الماضي في صفقة قدرت بمبلغ 34 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من نادي باير ليفركوزن الألماني.

وشارك النجم الفرنسي صاحب الـ25 عامًا، مع أستون فيلا الإنجليزي خلال 54 مباراة في جميع البطولات، وسجل خلالهم 10 أهداف، وصنع تسعة آخرين.

ويلعب موسى ديابي في مركز الجناح داخل المستطيل الأخضر، وتبلغ قيمته السوقية وفقاً لموقع “ترانسفير ماركت 55 مليون يورو (60 مليون دولار).

ويسعى اتحاد جدة إلى تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل العودة إلى منصات التتويج في الموسم الجديد.