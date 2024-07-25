ترتيب مجموعة فرنسا بعد الفوز على أمريكا في أولمبياد باريس 2024

استطاع منتخب فرنسا من الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات أولمبياد باريس 2024.

وافتتح ألكسندر لاكازيت التسجيل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وأضاف ميكيل أوليس الهدف الثاني لصالح فرنسا في شباك منتخب أمريكا، وذلك بالدقيقة 69.

ثم عزز لويك باد فوسجل الهدف الثالث للديوك في الدقيقة 85.

ويتواجد منتخب فرنسا رفقة منتخبات كل من أمريكا ونيوزلندا وغينيا.

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وفاز منتخب نيوزلندا على نظيره الغيني، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورة الألعاب الأولمبية.

وبهذا الفوز تتصدر فرنسا مجموعتها بثلاث نقاط، ويليها منتخب نيوزلندا بثلاث نقاط أيضًا، ومنتخبي أمريكا وغينيا بالمجموعة ذاتها بلا نقاط.

ترتيب مجموعة منتخب فرنسا بعد الفوز على أمريكا

1- فرنسا 3 نقاط

2- نيوزلندا 3

3- أمريكا 0

4- غينيا 0