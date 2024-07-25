منتخب فرنسا يضرب أمريكا بثلاثية في أولمبياد باريس 2024

تمكن منتخب فرنسا من الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات أولمبياد باريس 2024.

وافتتح ألكسندر لاكازيت التسجيل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وأضاف ميكيل أوليس الهدف الثاني لصالح فرنسا في شباك منتخب أمريكا، وذلك بالدقيقة 69.

ثم عزز لويك باد فوسجل الهدف الثالث للديوك في الدقيقة 85.

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وبهذا الفوز تتصدر فرنسا مجموعتها بثلاث نقاط، ويليها منتخب نيوزلندا بثلاث نقاط أيضًا، ومنتخبي أمريكا وغينيا بالمجموعة ذاتها بلا نقاط.

حيث فاز منتخب نيوزلندا على نظيره الغيني، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورة الألعاب الأولمبية.

تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة أمريكا

حراسة المرمى: ريستز.

في خط الدفاع: لويك بادي، سيدليليا، كاستيلو لوكيبا، تروفيرت.

الوسط: ميلوت، يوريس شوتارد، ديزاير دوي، مانو كوني.

الهجوم: أوليز، لاكازيت، جان فيليب ماتيتا