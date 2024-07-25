الزمالك يرد على أنباء بيع قطاع الناشئين وأزمة مستحقات اللاعبين

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن حقيقة بيع قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء لإحدى شركات الاستثمار وأزمة مستحقات اللاعبين.

وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك:” ما تم نشره عن ببيع قطاع الناشئين هو هو تضليل ولم يحدث”.

وتابع:” لقد تلقينا بالفعل عرضًا من إحدى شركات الاستثمار، بتشكيل فريقين “ب” و”ج” للفرق من مواليد 2011 وحتى 2014 وهي عبارة عن قطاع البراعم الذي يلعب دوري المناطق”.

وواصل:” سيكون هناك فريق “أ” الذي سيكون بمثابة الفريق الأساسي لهذه الفرق والذي يقع كمسؤولية كاملة لمجلس إدارة النادي ويقوم بالإنفاق عليه ماليًا، ويضم 25 لاعبًا فقط”.

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وأضاف عن مستحقات اللاعبين:” يسعى مجلس إدارة الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد والتعاقد مع صفقات جديدة ولكن كل هذه الأشياء مؤجلة لحين سداد المستحقات المؤخرة للاعبين”.

واختتم:” الموسم يقترب من الانتهاء ولا بد من سداد كافة مستحقات اللاعبين قبل إنهاء ملف إيقاف القيد والتعاقد مع صفقات جديدة، هو أمر سيحدث وسيكون له وقته عقب إنهاء الالتزامات المالية تجاه لاعبي الفريق الحاليين”.