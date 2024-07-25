"ربنا يتمم بخير".. أحمد شوبير يكشف سبب عدم حضوره حفل زفاف مروان عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد شوبير، على تهنئة مروان عطية لاعب النادي الأهلي، بمناسبة حفل زفافه.

ويحتفل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر مروان عطية، بحفل زفافه اليوم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صورة للاعب من حفل الزفاف وعلق عليها: "ألف مبروك لنجم الأهلي ومنتخب مصر مروان عطية، بمناسبة الزواج، ربنا يتمم بخير، كان نفسى أكون موجود في الفرح لكن للأسف أنا خارج القاهرة، مبرووووك يا مروان".

وحصل مروان عطية على راحة من تدريبات النادي الأهلي لمدة أسبوع، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.