"فضيحة تاريخية".. كيف علقت قناة رياضية أرجنتينية شهيرة على مباراتهم ضد المغرب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نهى خورشيد

علقت قناة "TYC" الرياضية الأرجنتينية على هزيمة الأرجنتين المثيرة من منتخب المغرب الأوليمبي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء ضمن لقاءات المجموعة الثانية من دورة الألعاب الأولمبية باريس.

ووصفت قناة "TYC" ما حدث في مباراة المغرب والأرجنتين بـ"فضيحة تاريخية غير مسبوقة"، مشيرة إلي أن ماحدث في المباراة بسبب الجماهير المغربية التي تسببت في ضجة كبيرة في أرضية الملعب، مما أدى إلى انسحاب اللاعبين إلى غرف تبديل الملابس وأبعد الأمن الجماهير.

وبعد ساعتين قرر الحكم الغاء الهدف الثاني للتانجو بداعي التسلل، لكن الأرجنتين لم يكن لديها وقت آخر وسقطت أمام المغرب بهدفين مقابل.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره العراقي يوم السبت المقبل في ثاني لقاءات التانجو بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.