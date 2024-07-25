"نحن في أولمبياد وليس في بطولة حي".. ماسكيرانو يتحدث عن أزمة مباراة منتخب الأرجنتين أمام المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق خافيير ماسكيرانو المدير الفني لمنتخب الأرجنتين تحت 23 عاماً، على هزيمة منتخب بلاده أمام منتخب المغرب، في افتتاح مباريات المنتخبين بأولمبياد باريس 2024، مشيراً إلى الأحداث التي شهدتها المباراة.

وكان المنتخب المغربي، تمكن من تحقيق الفوز، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، على حساب المنتخب الأرجنتيني، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بأولمبياد باريس 2024.

وشهدت مباراة المنتخب المغربي أمام الأرجنتين، العديد من الأحداث المثيرة، حيث تمكن لاعب منتخب الأرجنتين كريستين ميدينا، من إحراز هدف التعادل لراقصي التانجو في الدقيقة 15+90، لتقتحم الجماهير ملعب المباراة بعد ذلك، ليضطر الحكم إلى إيقاف المباراة، لمدة وصلت إلى ساعتين، عقب إحراز هدف الأرجنتين الثاني.

وقامت اللجنة المنظمة للبطولة، بإخلاء ملعب المباراة بشكل كامل من الجماهير، وعاد حكم المباراة، بعد ذلك إلى تقنية الفيديو ليتأكد من صحة الهدف، وقرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وقال ماسكيرانو عقب نهاية المباراة، في تصريح نقله موقع "Tyc Sports": "لقد اقتحموا الملعب سبع مرات اليوم، ألقو الألعاب النارية علينا"

وتابع: "لا نحن ولا المغرب نريد أن نلعب المباراة"، مشيراً إلى العودة للمباراة مرة أخرى بعد توقفها لما يقرب من ساعتين.

واختتم ماسكيرانو تصريحاته: "نحن في أولمبياد، وليس في بطولة حي، هذا لا يمكن أن يحدث".

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