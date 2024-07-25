"طاهر ووسام أبوعلي وعبد القادر".. الخليج 365 يكشف موقف ثلاثي الأهلي من مباراة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نهى خورشيد

كشف مصدر "لـ الخليج 365" موقف ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المواجهة القادمة أمام المصري البورسعيدي في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" غياب طاهر محمد طاهر عن اللقاء بسبب إصابته بالتواء في الكاحل وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع، فيما أصبح وسام أبو علي جاهزاً بشكل طبي للمشاركة في المباراة رغم شكوته من إصابة بسيطة في العضلة الخلفية ولكن حالته جيدة حتى الآن.

كما أشار المصدر إلي أن موقف أحمد عبد القادر من المباراة لا يزال في يد الجهاز الفني للقلعة الحمراء رغم جاهزيته الكاملة من الناحية الطبية لمواجهة المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الجمعة المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.