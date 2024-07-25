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"دوري أوروبي ووديات إنجليزية".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تقام اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري مجموعة من المباريات في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها لقاء طرابزون سبور وروجومبيروك، وودية ارسنال وبورنموث، إلي جانب ودية وريكسهام.

ويعرض "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

الدوري الأوروبي:

طرابزون سبور ضد روجومبيروك.. الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. لم تعرض في جدول البث.

مباريات ودية:

ارسنال ضد بورنموث.. الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. لم تعرض في جدول البث.

تشيلسي ضد ريكسهام.. الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. لم تعرض في جدول البث.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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