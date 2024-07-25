زيزو: مشوار الأولمبياد مازال طويل.. ومنتخب الدومينيكان فاجئنا في المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الأوليمبي، عن تعادل منتخب مصر أمام نظيره منتخب الدومينيكان، في أولمبياد باريس 2024.

وكان التعادل السلبي، حسم مواجهة المنتخب المصري، أمام نظيره منتخب الدومينيكان، في اللقاء، الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024.

وقال زيزو في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب نهاية المباراة: "في البداية الحمد لله على كل شئ، ولم نكن نتمنى هذه النتيجة، وكنا نتمنى الفوز، وكان ينقصنا الثقة في أننا يمكننا الفوز وتصديق ذلك".

وأضاف: "منتخب الدومينيكان فاجئنا اليوم، ولكننا كنا نتوقع أن يكونوا بهذه القوة لأننا شاهدنا مبارياتهم من قبل، وكل مباريات الأولمبياد صعبة".

واختتم زيزو تصريحاته: "المشوار مازال طويل، ويتبقى لنا مباراتين في دور المجموعات".

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب أوزبكستان، يوم السبت المقبل الموافق 26 يوليو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024.

أقرأ أيضاً:

"دعونا نجعل مصر فخورة".. رسالة للمنتخب الأولمبي قبل مواجهة الدومينيكان

"الشيبي حاول تدمير مستقبل الشحات".. شبانة يوجه رسالة نارية لنادي بيراميدز