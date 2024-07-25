ملف الخليج 365.. تعادل المنتخب الأوليمبي بباريس.. فرح مروان عطية.. جدل مباراة المغرب والأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأربعاء، أبرزها تعادل المنتخب الأوليمبي أمام الدومينيكان، فرح مروان عطية بالإضافة إلى فضيحة مباراة المغرب والأرجنتين بباري.

نستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأربعاء:

التعادل يحسم مواجهة منتخب مصر الأوليمبي أمام الدومينيكان في أولمبياد باريس

انتهت مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الدومينيكان، في إطار الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، في أولمبياد باريس 2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"حبيت أفكركم بس".. أول تعليق من أحمد شوبير بعد تعادل منتخب مصر الأوليمبي

علق أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر السابق، على تعادل منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره منتخب الدومينيكان، في إفتتاح مباريات المنتخب، في أولمبياد باريس 2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"4 ساعات و اقتحام الجماهير للملعب".. المغرب تحقق أولى مفاجآت الأولمبياد بفوز غريب علي الأرجنتين

حقق منتخب المغرب الأوليمبي فوزاً على نظيره الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء ضمن مباريات المجموعة الثانية من دورة الألعاب الأولمبية باريس. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"فرحة مروان عطية".. كواليس حفل زفاف نجم النادي الأهلي (صور وفيديوهات)

يستعد نجم النادي الأهلي مروان عطية لحفل زفافه الليلة على سلمى صقر، لذا نشارك جمهور النادي الأهلي تفاصيل وكواليس حفل الزفاف من خلال هذا الروابط: (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"فضيحة تاريخية".. كيف علقت قناة رياضية أرجنتينية شهيرة على مباراتهم ضد المغرب؟

علقت قناة "TYC" الرياضية الأرجنتينية على هزيمة الأرجنتين المثيرة من منتخب المغرب الأوليمبي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء ضمن لقاءات المجموعة الثانية من دورة الألعاب الأولمبية باريس. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

خطيبة أحمد رفعت تحيي ذكراه بهذه الصورة

نشرت ميار محمد خطيبة النجم الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر السابق صورة جديدة بينهما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تخليداً لذكراه. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"نحن في أولمبياد وليس في بطولة حي".. ماسكيرانو يتحدث عن أزمة مباراة منتخب الأرجنتين أمام المغرب

علق خافيير ماسكيرانو المدير الفني لمنتخب الأرجنتين تحت 23 عاماً، على هزيمة منتخب بلاده أمام منتخب المغرب، في افتتاح مباريات المنتخبين بأولمبياد باريس 2024، مشيراً إلى الأحداث التي شهدتها المباراة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بدأت من المدرجات".. قصة حب مروان عطية وزوجته سلمى صقر (صور)

يحتفل نجم منتخب مصر والنادي الأهلي مروان عطية، بحفل زفافه اليوم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي يؤمن عمرو السولية من بيراميدز بهذا الشرط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي وصول الأحمر إلى اتفاق نهائي مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق لتجديد عقده وتأمينه من مفاوضات بيراميدز الأخيرة للتعاقد معه. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"أزعج أصحاب الفتن ".. مجلس الزمالك يصدر بيانا لأعضاء النادي والجماهير

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا، وجه خلاله عدد من الرسائل لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي والجماهير. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)