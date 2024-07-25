"بالرقص مع الشحات".. محمود كهربا يشعل حفل زفاف مروان عطية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أشعل نجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، حفل زفاف زميله بالفريق مروان عطية.

ويحتفل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر مروان عطية، بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهر محمود عبد المنعم كهربا، وهو يرقص رفقة مروان عطية، بجانب حسين الشحات.

وشهد حفل زفاف نجم القلعة الحمراء، تواجد العديد من نجوم المارد الأحمر، أبرزهم محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات، حسام عاشور قائد النادي الأهلي السابق.

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