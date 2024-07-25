شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: إنهاء ملف المستحقات يتصدر أولوياتنا وهذه حقيقة بيع قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن مستحقات لاعبي الفريق الأول، يتصدر أولويات المجلس الأبيض خلال الفترة الحالية.

وقال أحمد سالم في تصريحات عبر قناة الزمالك، ليس هناك شكًا في سعى المجلس الأبيض لحل ما تبقى من أزمات لفك إيقاف القيد والتعاقد مع صفقات جديدة، ولكن هذا مؤجل بشكل مؤقت لحين إنهاء ملف المستحقات المتأخرة.

وأضاف: "الموسم الحالي اقترب من الانتهاء، وبالتالي لا بد من سداد كافة مستحقات اللاعبين قبل إنهاء ملف إيقاف القيد والتعاقد مع صفقات جديدة، هو أمر هام بالطبع ولكن سيكون له وقته عقب إنهاء الالتزامات المالية تجاه لاعبي الفريق الحاليين".

وكشف المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حقيقة ما تردد مؤخرًا عن بيع قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء لإحدى شركات الاستثمار،قائلاً:" ما تم نشره مؤخرًا ببيع قطاع الناشئين هو عنوان مُضلل وهذا لم يحدث".

وسرد سالم حقيقة الأمر قائلًا: تلقينا عرضًا من إحدى شركات الاستثمار، بتشكيل فريقين "ب" و"ج" للفرق من مواليد 2011 وحتى 2014 وهي عبارة عن قطاع البراعم الذي يلعب دوري المناطق، تنفق عليها الشركة بشكل كامل.

وأضاف: سيكون هناك فريق "أ" الذي سيكون بمثابة الفريق الأساسي لهذه الفرق والذي يقع كمسؤولية كاملة لمجلس إدارة النادي ويقوم بالإنفاق عليه ماليًا، ويضم 25 لاعبًا فقط،وشدد، من يثبت جدارته من فريقي "ب" و"ج" سيتم تصعيده للفريق "أ" مباشرة.