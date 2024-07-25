شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الدومينيكان منتخب متواضع وفراعنة الأولمبى بدون شراسة والان مع تفاصيل الخبر

يرى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب الدومينيكان الذى واجه المنتخب الأولمبى فى ضربة بداية أولمبياد باريس منتخب متواضع.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى سلبيا أمام الدومينيكان، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الأربعاء، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كلا من إسبانيا وأوزباكستان.

وقال ميدو فى تصريح لبرنامج "الهدف" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2، إن المنتخب لم يمتلك أى شراسة هجومية فى اللقاء.

وأشار ميدو إلى أن اللاعبين الكبار لم يظهروا بالمستوى المنتظر، قائلا: "نتيجة التعادل مع الدومينيكان تصعب المباريات المقبلة للفراعنة بشكل كبير".

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخبا مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة بدون نقاط.

وخاض المنتخب الأولمبي المصري بقيادة مدربه البرازيلي ميكالي اللقاء بتشكيل مكون من: حمزة علاء في حراسة المرمى وعمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس في الدفاع، ومحمد شحاتة ومحمد النني وأحمد عاطف قطة في الوسط، وأحمد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل في الهجوم.

بينما خاض منتخب جمهورية الدومينيكان اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: خافيير فالديز، والدفاع: إدجار بوجول - خواو أوربايز - لويي دي لوكاس، والوسط: نويند لورينز - فرانشيسكو رييس - فابيان ميسينا - هاينز مورشيل - رافائيل نونيز، والهجوم: بيتر جونزاليس - أوسكار أورينا.