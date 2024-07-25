شكرا لقرائتكم خبر عن 5 غيابات مؤثرة تضرب الأهلي فى مرحلة حسم الدورى رقم 44 والان مع تفاصيل الخبر

يعانى فريق الأهلي من 5 غيابات مؤثرة في مرحلة حسم درع الدوري رقم 44 في تاريخه في مشوار المنافسة المحتدمة على حصد اللقب في الموسم الحالي، في ظل المنافسة القوية والشرسة من جانب فريق بيراميدز، والتي تشتد مع اقتراب منافسات المسابقة على الانتهاء.

يغيب عن الأهلي كلا من علي معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي وطاهر طاهر، ويواجه الخماسي أزمة الغياب عن الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم الحالي.

علي معلول يعاني من قطع في وتر أكيلس وأجرى عملية جراحية منذ فترة، وبدأ خوض المرحلة الثانية من التأهيل على هامش برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة ويحتاج مدة شهرين قبل العودة للمشاركة في المباريات.

عمرو السولية يعاني من تمزق في عضلة السمانة ويحتاج وقت طويل قبل العودة للمشاركة في المباريات وفلكيا يعتبر موسمه قد انتهى مع الفريق الأحمر بسبب تلك الإصابة.

بينما يعاني أحمد عبد القادر من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وقد يستمر غيابه عن الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم، باعتبار أن آخر مباراة يخوضها الفريق الأحمر في الموسم الحالي تنتهي في 17 أغسطس المقبل.

بينما يعاني محمود متولي من الإصابة بشد في العضلة الضامة والتي تعرض لها في تدريبات فريقه، وقد تحتاج بعض الوقت من أجل التعافي ، الأمر الذي يلحق لحاقه ببعض المباريات المتبقية لفريقه محل شك.

أخيرا لم يتحدد مدة غياب طاهر بعد إصابته بالتواء في الكاحل خلال عمليات الإحماء التي سبقت مباراة بيراميدز الماضية، وتم استبداله ومشاركة رضا سليم بدلا منه.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي قبل مباراة المصري المقر لها غدا، الجمعة، في الدوري، للاستفسار منه عن موقف اللاعبين المصابين وتطورات البرنامج التأهيلي الذي يخضعون له في ظل معاناة الفريق الأحمر من 4 غيابات وهم علي معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي، وجميعهم يحتاجوا بعض الوقت قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستمر غياب علي معلول عن الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري في ظل حاجته لقرابة شهرين قبل التعافي من إصابته بقطع في وتر أكيلس، بينما لم يتحدد موقف عمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي من اللحاق ببعض المباريات المتبقية للفريق الأحمر، أو استمرار غياب الثلاثي حتى نهاية الموسم الجاري وعدم لحاقهم بأيا من المباريات المتبقية من عمر الدوري.

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري.