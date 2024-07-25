شكرا لقرائتكم خبر عن أساسيو الإسماعيلى يشاركون اليوم في التدريب استعداد لمواجهة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

يشارك اللاعبين الأساسيين في تدريب الإسماعيلى مساء اليوم الخميس، بعد الراحة التي حصلوا عليها من قبل إيهاب جلال، بعد التعادل مع الجونة بهدف لمثله في إطار الجولة الحادية والثلاثين من دورى nile.

ومنح إيهاب جلال اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الجونة راحة 48 ساعة، بينما عاد البدلاء للمران أمس الأربعاء، لتجهيزهم بشكل قوية استعدادا لبلدية المحلة.

ويسعى إيهاب جلال إلى تجهيز كل اللاعبين بشكل قوى من أجل تعويض الغيابات التي يعانى منها الفريق، حيث يفقد الفريق خدمات ظهيره الأيسر عبد الكريم مصطفى أمام بلدية المحلة، فى المباراة المقرر لها 30 يوليو الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دورى nile.

وحصل عبد الكريم مصطفى على إنذارين أمام الجونة والكارت الأحمر، ليغيب عن الإسماعيلى مباراة واحدة أمام بلدية المحلة، على أن يعود للفريق أمام المقاولون 13 أغسطس المقبل.

وانتهت مباراة الإسماعيلى والجونة التى أقيمت باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من دوري nile، بالتعادل 1-1.

سجل هدف الإسماعيلى لاعبه محمد دسوقى فى الدقيقة 30 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم عبد العزيز السيد ضد مدافع الجونة، قبل أن يدرك الجونة التعادل فى الدقيقة 84 عن طريقه لاعبه أشرف مجدى.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلى رصيده إلى النقطة 32 نقطة، بينما وصل الجونة للنقطة 33.