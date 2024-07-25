شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: سأعود للعب بالدورى المصرى مع أحد الفرق التاريخية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عودته للعب مجددا بالدورى المصرى بداية من الموسم المقبل.

وقال ميدو عبر برنامج "الهدف" عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2: "سأعود للعب فى الدورى المصرى بالموسم المقبل مع أحد الفرق التاريخية، وأراهن على تسجيل 10 أهداف بمجرد المشاركة".

بدأ ميدو حياته الكروية لاعبًا فى نادى الزمالك عام 1999، وانتقل بعد ذلك إلى نادى جنت البلجيكى فى 2000.

وفى 2001 انتقل ميدو إلى نادى أياكس الهولندى، الذى أعير من خلاله إلى سلتافيجو الإسبانى فى 2003 وكانت محطته التالية فى نادى مارسيليا الفرنسى، ثم انتقل بعدها إلى نادى روما الإيطالى عام 2004 ومنه إلى توتنهام الإنجليزى عام 2006.

آخر نادٍ التحق به ميدو هو بارنسلى الإنجليزى منذ منتصف 2012، والتحق بصفوف الفراعنة منذ 2001.

وأعلن ميدو اعتزاله اللعب نهائيًا فى 10 يونيو 2013 ثم تولى مهمة المدير الفنى لنادى الزمالك ابتداءً من 21 يناير 2014، وحتى 30 يوليو 2014 وفاز معه ببطولة كأس مصر.

ثم قاد الإسماعيلى المحطة التدريبية الثانية له، ثم تولى تدريب الفريق الأبيض للمرة الثانية وتولى تدريب وادى دجلة قبل أن يرحل وهى المحطة التدريبية الأخيرة له.