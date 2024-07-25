بشير التابعي: محمد عبد المنعم يستحق الاحتراف في أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن محمد عبد المنعم مدافع الأهلي يمتلك مقومات جيدة للغاية، ويستحق الاحتراف في أوروبا، واستعاد أيضا مستواه بشكل واضح بعدما ابتعد عن الأداء الجيد في بعض اللقاءات المحلية خلال الموسم الحالي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "من المفترض أن يكون هناك دور كبير لـ محمد بركات مع المنتخب الاوليمبي، وتسهيل كافة المعوقات، وتسهيل كافة الأمور من ضم لاعبين فوق السن، وتوفير معسكرات ومباريات ودية.. لكنه كان بعيدًا طوال الوقت".

وأضاف: "كان من المفترض تجهيز أجندة للمنتخب الأوليمبي منذ فترة طويلة وخوض مباريات ودية خلال الأجندة الدولية، ولكن لم يكن هناك دور لـ اتحاد الكرة في هذه الأمور، ولم يحظى الفريق بالدعم الكافٍ، والمفترض أن من يعمل في اتحاد الكرة يُحقق الإضافة الفنية، المنظومة كلها بعيدة عن تقديم أي جديد، هناك نجوم بالاسم فقط وليس بالفعل".

وتابع: "روجيرو ميكالي كان الجميع يشيد به، ولكن بعدما حدث خلال المرحلة الأخيرة فأعتقد أنه سيرحل عن مصر، بعد اولمبياد باريس".

وزاد: "تمرد لاعبي الزمالك، قد يكون بسبب وجود وعود كثيرة لهم بالحصول على مستحقاتهم من جانب مجلس الإدارة، هذه الأمور سبق وحدثت معنا".

وختم: "كنا نحصل على وعود ولم نكن نحصل على المستحقات في الوقت المحدد، لم أكن أتأثر بذلك وكنا نؤدي في الملعب ونبذل أقصى جهد لنا.. وحسام وإبراهيم و تامر عبد الحميد وحسام عبد المنعم وآخرين كانوا نجوم الفريق، وتأخير المستحقات لم يؤثر على مستوانا وقتها".