هاني رمزي عن تصريحات أحمد شكري: "فيه حاجات ميتردش عليها"

ياسر رشاد - القاهرة - رفض هاني رمزي مدير إدارة السكاوتنج بالنادي الأهلي، الرد على تصريحات أحمد شكري الذي أوضح أن رمزي كان سببا في فشل جيل منتخب 2009.

وقال رمزي في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "في حاجات ميتردش عليها وعيب انها يترد عليها"

وأضاف: "أنا عشت برا كتير في ألمانيا وسويسرا أنا بعمل باحترافية لكن في مصر الأمور صعبة جدا"

وعن ما تردد حول وجود تضارب بين لجنة التخطيط بالأهلي وإدارة السكاوتنج قال: "لا يوجد تضارب وهذا الأمر غير صحيح في الأهلي الكل يعمل من أجل النجاح وهناك اختصاصات في العمل والتنسيق فيما بيننا يتم بشكل مثالي"