الزمالك يخطط لخطف صفقة الاهلي المحتملة

كشفت تقارير إعلامية أن مجلس إدارة نادي الزمالك يخطط خلال الفترة الحالية لخطف صفقة الاهلي المنتظرة، في موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية: “ثنائي نادي زد محمد اسماعيل ومصطفى العش هم محل اهتمام النادي الاهلي والزمالك وأيضًا محمد إسماعيل “.

وتابع: “الاهلي قد أبلغ محمد إسماعيل بأنه ينتظر حسم ملف التعاقد معه من جانب المدير الفني مارسيل كولر والذي يختار اللاعبين بعناية شديدة في الفترة الحالية”.

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واختتم :” الاهلي يريد ضم أيضًا بن رمضان، ولكن هناك وكيل لاعبين تحدث مع والد اللاعب بشأن امكانية انتقاله لنادي الزمالك”.

من المقرر أن يواجه النادي الاهلي، نظيره المصري البورسعيدي، المباراة المقبلة بالدوري.

وتقام مباراة الأهلي والمصري، يوم الجمعة القادم الموافق 26 يوليو 2024، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بينما يواجه الزمالك نظيره بيراميدز يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري المصري.