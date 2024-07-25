عقبة تعرقل انتقال ديانج من الاهلي إلى الدوري السعودي

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن عقبة تعرقل انتقال أليو ديانج لاعب النادي الاهلي إلى الخلود السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير قد أكدت أن النادي الاهلي قد أتم اتفاقه مع الخلود السعودي على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية بشكل رسمي خلال الفترة الماضية.

وأوضح إبراهيم عبدالجواد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الهدف المذاع على قناة أون تايم سبورتس أن عقد أليو ديانج مع نادي الخلود السعودي يبدأ اليوم الخميس بشكل رسمي.

وأشار إلى أن مسئولو النادي الاهلي يرغبون في استمرار اللاعب لحين انتهاء مباراة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم 29 من شهر يوليو الجاري.

وشدد على أن مسئولو نادي الخلود يرفضون فكرة بقاء أليو ديانج مع النادي الاهلي بعد تاريخ اليوم الخميس ويتم التفاوض حاليًا، كما اللاعب يرفض فكرة الرحيل قبل الحصول على الضوء الأخضر من القلعة الحمراء.

وأكد أن الاهلي نجح في تمديد عقد أليو ديانج لمدة موسم أخر، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي في الانتقالات الشتوية والرحيل نهاية الموسم.