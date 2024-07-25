أولمبياد باريس 2024 تشهد حفل زفاف نجم الأرجنتين.. فيديو

شهد معسكر بعثة الأرجنتين قبل ساعات قليلة من انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الـ 33 في مدينة باريس واقعة غريبة.

حيث قدم بابلو سيمونيت لاعب فريق كرة اليد الأرجنتيني للرجال، بعرض الزواج من ماريا كامبوي، عضو فريق الهوكي النسائي الأرجنتين.

وكان قد شارك الثنائي في دورة ألعاب ريو 2016 حيث بدأت بدأت قصة الحب بينهما منذ عام 2015، وبعد 8 سنوات من تعارفهم قرروا أن تكون باريس مقرًا لاتخاذ خطوتهم الثانية حسبما أشار الموقع الرسمي للأولمبياد.

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وقدم سيمونيت خاتم الزواج إلى كامبوي عقب التقاط الصورة الجماعية للفريقين معًا لتبدو لاعبة الهوكي مصدومة قبل أن توافق على عرضه في ظل تجمع جميع أعضاء الفريقين من البعثة.