طلب عاجل من كولر لإدارة الاهلي بخصوص الصفقات الصيفية

كشفت تقارير إعلامية أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد طلب طلبًا عاجلًا من مجلس إدارة الأحمر بشأن الصفقات الصيفية.

وقال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس: “برينجر مدرب الاهلي الذي تم التعاقد معه في الموسم الحالي قام بتجهيز اللاعبين المستبعدين والعائدين من الإصابة ويعتبر هو من أسرار سرعة ظهور اللاعبين في تشكيلة الأحمر بعد العودة من الإصابة”.

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وتابع “مارسيل كولر طلب من إدارة الاهلي بضرورة التعاقد مع جناح ومهاجم بالإضافة لـ صفقتي بن رمضان وعطية الله في مطلع شهر أغسطس من أجل تجهيزهم للموسم الجديد بخلاف تجهيز اللاعبين الحاليين في الفريق في ظل استمرار الموسم الحالي حتى الآن”.

من المقرر أن يواجه النادي الاهلي، نظيره المصري البورسعيدي، المباراة المقبلة بالدوري.

وتقام مباراة الأهلي والمصري، يوم الجمعة القادم الموافق 26 يوليو 2024، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.