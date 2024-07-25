"بينهم أحمد حسن وحسام عاشور".. نجوم الكرة المصرية في حفل زفاف مروان عطية (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يحتفل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر مروان عطية، بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد حفل زفاف نجم القلعة الحمراء، تواجد العديد من نجوم المارد الأحمر، أبرزهم محمود عبد المنعم كهربا، حسين الشحات، حسام عاشور قائد النادي الأهلي السابق، ووسام أبو علي، محمد مجدى أفشة، ونجم الفريق السابق أحمد حسن.

كما شهد الحفل تواجد لاعب النادي الأهلي الجديد يوسف أيمن، الذي انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مروان عطية حصل على راحة من تدريبات النادي الأهلي لمدة أسبوع، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

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