"فوز المغرب وتعادل مصر".. نتائج مباريات أمس في أولمبياد باريس 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس الأربعاء العديد من المباريات، في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024، أبرزها تعادل المنتخب المصري سلبياً مع منتخب الدومينيكان.

وتمكن منتخب المغرب تحت 23 عاماً، مكن تحقيق الفوز على حساب نظيره المنتخب الأرجنتيني، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بالبطولة.

وجاءت نتائج مباريات أمس بالأولمبياد كالتالي:

إسبانيا تفوز على أوزبكستان 2-1.

المغرب تفوز على الأرجنتين 2-1.

نيوزيلندا تفوز على غينيا 2-1.

مصر تتعادل مع الدومينيكان 0-0.

اليابان تفوز على باراجواي 5-0.

العراق تفوز على أوكرانيا 2-1.

فرنسا تفوز على الولايات المتحدة 3-0.

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