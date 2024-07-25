تفاصيل إصابة بينتو حارس النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الحارس بينتو أثناء مشاركته في إحدى وديات النصر بمعسكر البرتغال الإعدادي للموسم الكروي الجديد.

وذكرت صحيفة الرياضية في تقرير لها اليوم أن إصابة بينتو عضلية ومن المتوقع أن يغيب عن النصر لمدة أسبوعين.

النصر يخسر أمام بورتيمونينسي بهدف نظيف وديًا

خسر فريق النصر السعودي أمام بورتيمونينسي البرتغالي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم ضمن معسكر العالمي الإعدادي في البرتغالي للموسم الجديد.

قدم فريق النصر مستوى متواضع خلال اللقاء رغم مشاركة أكثر من لاعب مميز بالفريق أبرزهم ساديو ماني و تاليسكا.

وصلت عدد تسديدات فريق النصر خلال المباراة ( 3 ) تسديدات فقط على مرمى الخصم، مقابل ( 10 ) تسديدات للفريق البرتغالي على مرمى النصر.