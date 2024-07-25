موقف مصابي الاهلي قبل مواجهة المصري في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي في إطار منافسات الدوري الممتاز.

ويلتقي الاهلي نظيره المصري البورسعيدي، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب، في لقاء مؤجل من الجولة 18 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأصبح طاهر محمد طاهر خارج حسابات الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة مارسيل كولر، أمام المصري وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها بإلتواء في الكاحل.

وتأكد غياب طاهر محمد طاهر عن المشاركة مع الاهلي لمدة أسبوع على الأقل من أجل التعافي الكامل من الإصابة.

أما أحمد عبد القادر فقد تأكدت جاهزيته لخوض المباراة القادمة أمام المصري، من الناحية الطبية، خاصة بعدما ظهر في التدريبات الجماعية قبل لقاء بيراميدز الأخير .

فيما أصبح وسام أبو علي لاعب النادي الاهلي جاهزًا طبيًا للمشاركة في مباراة المصري البورسعيدي، رغم أنه اشتكى من إصابة بسيطة في العضلة الخلفية لكن حالته جيدة للغاية الآن.